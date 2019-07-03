Жителей Калуги ужаснуло состояние города

В Калуге жители обратили внимание на то, что реставрационные работы, которые были инициированы в связи с 650-летием города, затрагивают далеко не все его районы. Соответствующей информацией они поделились на странице «Калуга и калужане» в Facebook.

В частности, один из местных жителей пожаловался на осыпающуюся стену в центре города, откуда, по его словам, в любой момент может упасть кирпич «на голову прохожему». «Есть еще множество очагов разрухи и запустения... И далеко ходить не надо — они в историческом центре, рядом с городской управой», — отметил он.

Фото: страница «Калуга и калужане» в Facebook

Другая женщина рассказала о ремонте покрытия на одной из местных детских площадок, где в качестве материала используются острые камни. «Сколько детских ног будет изрезано об эту острую гальку?» — написала она в посте.

Также калужане обратили внимание на засоренную набережную, переполненный мусорный контейнер, откуда мусор не вывозится уже на протяжении нескольких недель; зловонную свалку и полуразвалившийся переход через овраг неподалеку от центра Калуги.

Фото: страница «Калуга и калужане» в Facebook

1 июля прокуратура по Калужской области по результатам проверки скверов и парков областного центра вынесла представление городскому голове Дмитрию Разумовскому в связи с нарушениями по охране окружающей среды и в сфере благоустройства, пишет «Московский комсомолец».

«Установлено, что в парках и скверах областного центра имеются навалы ТКО [твердых коммунальных отходов], выявлены факты ненадлежащей очистки территорий от мусора», — уточнили в пресс-службе ведомства, добавив, что также в ряде общественных мест отсутствуют мусорные контейнеры и места для их размещения.

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