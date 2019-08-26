Родовое село Кадырова переименовали

Родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова — Центарой — переименовано в Ахмат-Юрт. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил мне очень радостную весть. Он подписал документ о переименовании моего родного села Центарой в Ахмат-Юрт! Решение вступило в силу», — сообщил Кадыров.

Теперь село носит имя отца главы республики — Ахмата-Хаджи Кадырова. Предложение о переименовании села поступило еще в мае, эту идею поддержали местные жители.

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Ахмат Кадыров во время первой чеченской кампании в 1994-1996 годах занимал пост муфтия непризнанной Республики Ичкерия. Кадыров поддерживал лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова, а также призывал чеченцев к джихаду — священной войне против иноверцев. Во время второй чеченской войны Кадыров-старший сыграл ключевую роль в передаче сел и городов Гудермесовского района Чечни под контроль федеральных властей. Он отказался принимать участие в войне и был снят с должности муфтия как «враг чеченского народа».

В 2000 году по указу президента России Владимира Путина Кадыров стал главой администрации Чечни, а через три года победил на выборах главы республики. В 2004-м Ахмат Кадыров погиб при взрыве на стадионе «Динамо» в Грозном. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров боевиков Шамиль Басаев. Кадырову-старшему посмертно присвоено звание Героя России.

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