Жители родового села Кадырова поддержали переименование в Ахмат-Юрт

Сход граждан чеченского села Центарой, в котором родился и жил первый глава республики Ахмат Кадыров, поддержал переименование населенного пункта в Ахмат-Юрт. Теперь жители села планируют обратиться с этой инициативой в органы власти, сообщает «Интерфакс».

«За предложение переименовать Центарой в Ахмат-Юрт проголосовали все участники схода единогласно», — говорится в заявлении Общественной палаты Чечни. Участники народного собрания также отметили, что Кадыров-старший «имеет выдающиеся заслуги перед чеченским народом и всей Россией», поскольку «именно он сумел добиться победы над терроризмом».

Ранее, 20 мая, спикер парламента Чечни Магомед Даудов предложил переименовать Центарой в честь Ахмата Кадырова. На своей странице в Instagram Даудов отметил, что из этого села происходит «самый достойный и легендарный къонах («человек чести» — прим. «Ленты.ру)» чеченского народа».

Ахмат Кадыров во время первой чеченской кампании в 1994-1996 годах занимал пост муфтия непризнанной Республики Ичкерия. Кадыров поддерживал лидера чеченский сепаратистов Аслана Масхадова, а также призывал чеченцев к джихаду — священной войне против иноверцев.

Во время второй чеченской войны Кадыров сыграл ключевую роль в мирной передаче большинства сел и городов Чечни под контроль федеральных сил.

9 мая 2004 года Кадыров погиб в результате взрыва на стадионе «Динамо» в Грозном. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров боевиков Шамиль Басаев. 10 мая 2004 года президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил Ахмату Кадырову звание Героя России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!