Из биографии Ахмата Кадырова убрали объявленный России джихад

В Чечне сотрудники некоторых полицейских участков получили распоряжение выучить биографию бывшего президента республики Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы региона Рамзана Кадырова. Об этом сообщил портал «Кавказ. Реалии».

Сотрудники правоохранительных органов обязаны будут знать наизусть ключевые события из жизни Кадырова-старшего. Бумагу с его биографией распространили в одном из отделений полиции Чечни. В ней указано, где и когда родился и учился Ахмат Кадыров.

В тексте биографии также говорится, что он «вернулся в Чечню после провозглашения независимости республики осенью 1991 года» и был назначен заместителем муфтия, а затем в 1996-1999 годах возглавлял Духовное управление ЧРИ (непризнанная Чеченская Республика Ичкерия). С 1997 года Кадыров «вступил в открытую конфронтацию с ваххабитами» и призывал чеченцев «не верить "бородачам" и их лидерам Яндарбиеву, Хаттабу и Удугову». В 2000-м был назначен главой администрации Чеченской Республики указом президента России Владимира Путина.

Ахмат Кадыров родился в Казахстане, куда его семья была выслана во время депортации вайнахов в 1944 году. Во время первой чеченской войны в 1994-1996 годах он участвовал в боевых действиях против российских войск, поддерживал Аслана Масхадова и объявил России джихад. Был награжден «высшей государственной наградой Ичкерии» — орденом «Честь нации». Погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном, ему было посмертно присвоено звание Героя России. В 2006 году один из лидеров боевиков Шамиль Басаев взял на себя ответственность за взрыв.

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