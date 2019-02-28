Власти Чечни объяснили героическое восприятие теракта в Буденновске

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров на своей странице в Instagram ответил на вопросы блогера Тумсо Абдурахманова о нападении боевиков на Буденновск в 1995 году.

«Буденновск, конечно же, воспринимался тогда с героикой. Ничего удивительного в том, что Ахмат-Хаджи Кадыров (тогда он был муфтием республики, а впоследствии стал президентом Чечни – прим. «Ленты.ру») это отметил в своем воззвании нет, потому что он тогда изъявил волю народа. Ахмат-Хаджи всегда исходил из воли народа. Народ был загнан бомбежками, террором военщины, беспредела и любая передышка тогда воспринималась как героизм», — заключил Умаров.

За несколько дней до этого Умаров и Абдурахманов поспорили о причинах войны в Чечне, запись их разговора доступна на YouTube. Тогда Умаров ушел от ответа на вопрос о том, кто призывал к джихаду (священной войне) против России.

Через несколько дней в своем Instagram Умаров назвал имя Ахмата Кадырова. Он напомнил, что это произошло в 1996 году. «Это незабвенный спаситель чеченского народа – Ахмат-хаджи Кадыров. Нет ничего удивительного, что, когда твои кумиры разбежались по лесам и прятались по подвалам, Ахмат-хаджи Кадыров ходил по селам, окраинам и действительно призывал к священному джихаду против ельцинских преступников, которые тогда грабили наш народ, делали зачистку, убивали, бомбили, проливали кровь нашего народа», — сказал он.

Тумсо Абдурахманов бежал из России в 2015 году. По его словам, причиной побега стал конфликт с двоюродным братом главы республики Рамзана Кадырова. Исламу Кадырову не понравилась «слишком салафитская» борода Абдурахманова, после чего его отвезли в полицию и заставляли признаться, что он воевал в Сирии. Абдурахманов пытался получить политическое убежище в Грузии и Польше, но в обеих странах получил отказ. По версии чеченских силовиков, Абдурахманов причастен к боевикам в Сирии. Блогер утверждает, что в Сирии не был.

Нападение на Буденновск (Ставропольский край) в 1995 году совершила группа из почти 200 террористов во главе с Шамилем Басаевым. Они захватили в заложники более 1,6 тысячи жителей и согнали их в местную больницу. Пытавшиеся противостоять милиционеры были расстреляны. В результате штурма был освобожден 61 заложник. После переговоров террористы освободили оставшихся пленников. Жертвами теракта стали 129 человек, 415 получили ранения.

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