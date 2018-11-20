Участник нападения на Буденновск из банды Басаева задержан в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Москве боевика из группировки Шамиля Басаева, участвовавшего в нападении на Буденновск в 1995 году. Об этом во вторник, 20 ноября, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России 19 ноября на территории Москвы задержан гражданин России Черхигов Хазваха Шамшиденович, участвовавший в составе банды Шамиля Басаева в захвате заложников в ходе нападения на город Буденновск», — говорится в сообщении.

Следствие базируется на показаниях свидетелей, подтвердивших, что Черхигов участвовал в теракте. На момент нападения на Буденновск ему было 17 лет. После задержания Черхигова отвезли в Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу, а затем заключили под стражу.

14 июня сообщалось, что Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор Бадрудди Даудову за участие в захвате заложников в Буденновске. Боевик из банды Шамиля Басаева получил 14 лет колонии общего режима.

14 июня 1995 года группа из почти 200 террористов во главе с Шамилем Басаевым напала на город Буденновск (Ставропольский край). Они захватили в заложники более 1,6 тысячи жителей и согнали их в местную больницу. Пытавшиеся противостоять милиционеры были расстреляны. Террористы выдвинули требования российским властям: остановить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с режимом Джохара Дудаева.

В результате штурма 17 июня 1995 года был освобожден 61 заложник. После переговоров 19 июня террористы освободили оставшихся пленников. Жертвами теракта стали 129 человек, 415 получили ранения.

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