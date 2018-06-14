Боевик из банды Басаева через 23 года получил срок за нападение на Буденновск

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор Бадрудди Даудову за участие в захвате заложников в Буденновске 14 июня 1995 года, передает «Интерфакс».

Боевик из банды Шамиля Басаева получил 14 лет колонии общего режима.

Уроженец Чеченской Республики Даудов признан виновным по трем статьям 126.1 УК РСФСР («Захват заложников»), 209 УК РФ («Участие в банде»), 205 УК РФ («Террористический акт»).

14 июня 1995 года группа из почти 200 террористов во главе с Шамилем Басаевым напала на город Буденновск (Ставропольский край). Они захватили в заложники более 1,6 тысячи жителей и согнали их в местную больницу. Пытавшиеся противостоять милиционеры были расстреляны. Террористы выдвинули требования российским властям: остановить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с режимом Джохара Дудаева.

В результате штурма 17 июня 1995 года был освобожден 61 заложник. После переговоров 19 июня террористы освободили оставшихся пленников.

В результате теракта погибли 129 человек, 415 получили ранения.

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