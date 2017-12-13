Захватчикам больницы в Буденновске вынесли приговор спустя 22 года

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к лишению свободы двух членов банды Шамиля Басаева, участвовавших в захвате заложников в городе Буденновске в 1995 году. Об этом в среду, 13 декабря, сообщают РИА Новости.

Рамзан Белялов был приговорен к 15, а Магомед Маздаев — к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, Белялов будет обязан выплатить родственникам потерпевших 300 тысяч рублей в счет морального ущерба.

Рамзану Белялову и Магомеду Маздаеву было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»), частью 2 статьи 209 УК РФ («Бандитизм»), частью 2 статьи 126.1 УК РСФСР («Захват заложников») и частью 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств»). Однако приговор им был вынесен только по статьям о террористическом акте, остальные обвинения были сняты из-за истечения сроков давности.

По данным следствия, Белялов и Маздаев принимали участие в нападении крупного отряда боевиков под руководством Басаева и Абу Мовсаева на Буденновск Ставропольского края, которое произошло 14 июня 1995 года. Террористы захватили в заложники более 1,6 тысячи местных жителей, которых согнали в местную больницу. Преступники потребовали немедленного прекращения военных действий в Чечне и вывода с ее территории федеральных войск.

Рано утром 17 июня российский спецназ предпринял попытку пойти на штурм больницы. Бой длился около четырех часов, большие людские потери понесли обе стороны. В результате теракта погибли 129 человек, в том числе 9 детей, более 400 человек были ранены.

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