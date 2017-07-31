СМИ сообщили о поимке вероятного соучастника теракта в Буденновске

В Грозном был задержан предполагаемый соучастник теракта в Буденновске в июне 1995 года. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил изданию «Кавказский узел» источник в чеченских силовых структурах.

Бывшего боевика банды Шамиля Басаева поймали несколько дней назад, сообщил информатор. Мужчина более 22 лет скрывался от правосудия. Его причастность, по словам источника, установлена и полностью подтверждена, в том числе и его собственными показаниями. «Он не оказал сопротивления», — уточнил собеседник издания.

Подследственному предъявлено обвинение.

Другой источник сообщил, что бывший боевик участвовал в первой военной кампании в Чечне.

Ранее в июле дело в отношении двух предполагаемых членов банды Басаева, обвиненных в нападении на Буденновск в 1995 году, было направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу. Рамзан Белялов и Магомед Маздаев обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»), частью 2 статьи 209 УК РФ («Бандитизм»), частью 2 статьи 126.1 УК РСФСР («Захват заложников») и частью 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств»).

В июне 1995 года отряд боевиков Басаева и Абу Мовсаева напали на Буденновск и захватили в заложники более 1,6 тысяч человек, которых держали в местной больнице. Террористы требовали немедленного прекращения военных действий в Чечне. 17 июня российский спецназ предпринял попытку пойти на штурм больницы. Бой длился около четырех часов, большие людские потери понесли обе стороны. В результате теракта погибли 129 человек, в том числе девять детей, более 400 человек были ранены.