Евроичкериец напомнил об отношении Кадырова-старшего к христианам

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов на своем канале в YouTube опубликовал архивную видеозапись с участием первого президента Чечни Ахмата Кадырова. На записи, датированной 1996 годом, он показывает свое отношение к христианам и неверующим.

Во время выступления перед жителями Дагестана Кадыров, занимавший тогда пост муфтия Чечни, называет христиан и неверующих «собаками Аллаха». «Эти христиане, неверующие люди — они все собаки Аллаха. Но сегодня, когда этот враг, агрессор, оккупант зашел сюда, я призываю мусульман всей России и вас тоже, дагестанцев, чтобы вы сказали правду, как она есть», — говорит он. Выступление состоялось в январе, незадолго до окончания Первой чеченской войны, за несколько месяцев до заключения Хасавюртовских соглашений.

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Опрошенные «Кавказским узлом» эксперты расценили позицию Кадырова как радикальную. В частности, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов уверен, что большинство мусульман не разделяют такую точку зрения, и подчеркнул, что ислам — религия, во многом основанная на мнении муфтиев. «И незначительная часть мусульман действительно может считать христиан ренегатами, поддавшись влиянию проповедника», — допустил он.

Аналогичного мнения придерживается политолог Алексей Малашенко. «В Коране не найдется ни одного оскорбления приверженцев другой религии, да и фигурируют в нем христианские персонажи», — напомнил он.

Абдурахманов выступает за независимость Чечни и отделение ее от России. Абдурахманова и других уехавших из страны сторонников Ичкерии прозвали евроичкерийцами.

Ранее блогер неоднократно выступал с критикой Кадырова-старшего. Например, в феврале он поспорил с министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулатом Умаровым. Отвечая на вопросы Абдурахманова о нападении боевиков на Буденновск в 1995 году, министр вспомнил о призывах Кадырова-старшего к джихаду.

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