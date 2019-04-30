В Чечне ответили опасающемуся кровной мести оппозиционному блогеру

Жизни и здоровью живущего в Польше чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, который критиковал первого президента Чечни Ахмата Кадырова, ничто не угрожает. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил министр республики по нацполитике Джамбулат Умаров.

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Умаров назвал Абдурахманова проходимцем, которого «почему-то возвели в ранг страдальца, супер-мега-оппозиционера». «Он прекрасно знает, что никто ничего ему не сделает, и прекрасно знает, что родственникам ничего не грозит, это все придумано. Что им может грозить? Родственникам он сто лет не нужен, потому что он стал изгоем», — сказал чиновник.

Ранее Тумсо Абдурахманов опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его престарелый дядя и еще двое родственников проклинают его, говорят, что отрекаются от него и не будут мстить за его смерть. Блогер предположил, что его семью заставили записать этот ролик. «Почва для моего физического устранения кадыровцами подготовлена», — добавил он.

В середине марта спикер чеченского парламента Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть после того, как в одном из своих видео на YouTube блогер публично назвал Ахмата Кадырова предателем чеченского народа.

Оппозиционер уехал из Чечни в 2015 году после конфликта с родственником Кадырова. В республике его обвинили в участии в боевых действиях в Сирии, организации бандформирования и участии в нем. Он неоднократно просил убежища в Грузии и Польше, но ему отказывали с формулировкой «представляет угрозу для безопасности страны».

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