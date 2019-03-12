Спикер парламента Чечни объявил кровную месть оскорбившему Кадырова блогеру

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил кровную месть чеченскому блогеру Тумсо Абдурахманову, который публично назвал предателем первого президента республики Ахмата Кадырова. Даудов окрестил блогера своим врагом и пообещал найти его. Об этом политик сообщил в своем видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале Абдурахманова.

«Официально заявляю, Тумсо, я и мои братья — ты знаешь, кто мои братья, — официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате-хаджи, объявляю тебе кровную месть. (…) Мы не собираемся тебя убивать, мы тебя удивительным образом повеселим. Отныне, когда будешь ложиться спать, убедись, что закрыл дверь на ключ. Когда выйдешь на улицу, оглядывайся по сторонам. Если внезапно сзади получишь пинок, имей в виду, что это не случайность», — сказал Даудов на чеченском языке. Перевод его слов приводит «Русская служба Би-би-си».

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Живущий в Польше Абдурахманов сообщил изданию, что расценивает сказанное как реальную угрозу и опасность и собирается сообщить о видеообращении в польскую миграционную службу. По его словам, ему известно, что чеченские власти уже ищут «исполнителей» в Европе.

В начале марта Тумсо Абдурахманов выложил на своем канале в YouTube запись беседы с общественным деятелем Максимом Шевченко. В ходе разговора блогер назвал Ахмата Кадырова предателем чеченского народа и добавил, что презирает память о нем.

В 2015 году, после конфликта с родственником Кадырова, Абдурахманов уехал из Чечни. Он несколько раз просил убежища в Польше, но ему отказывали с формулировкой «представляет угрозу для безопасности страны». В Чечне блогера обвинили в участии в боевых действиях в Сирии, организации бандформирования и участии в нем. Абдурахманов, в свою очередь, уверяет, что в то время был в других странах.

В 2018 году спикер чеченского парламента предлагал Абдурахманову помочь в прекращении уголовного дела, если тот вернется в республику. Даудов показывал блогеру постановление о закрытии дела, но никаких официальных уведомлений об этом ему не приходило.

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