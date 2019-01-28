Ингушей уберегли от кровной мести

По итогам прошлого года в Ингушетии примирили 80 семей, шести членам которых грозила кровная месть. Об этом сообщает «Московский Комсомолец. Кавказ».

Этими вопросами занималась специально созданная примирительная комиссия. Ее глава — Саид-Хусен Акилов — рассказал, что чаще всего следствием мести бывают автомобильные аварии с жертвами или же ссоры, которые изначально имели бытовой характер.

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Озвучивая планы на этот год, глава республики Юнус-Бек Евкуров поручил постараться разрешить бытовые и межличностные конфликты, а также скандалы на почве бизнеса. Также Евкуров обратил внимание на необходимость призывать представителей молодого поколения к сдержанности и нацеливать их на компромиссы и уважение старших в тейпе.

Кровная месть подразумевает обычай, служащий защите чести и достоинства рода. По нему родственники убитого обязаны отомстить убийце или его родным.

Такой принцип до сих пор действует в некоторых районах Северного Кавказа. Например, в середине января 2019 года представители чеченского духовенства и родственники обвиняемого приезжали к родственникам убитой женщины и проводили обряд примирения. У убитой остались трое детей, семья подозреваемого оказала им материальную помощь.

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