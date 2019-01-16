Житель Чечни убил таксистку и помирился с ее семьей

Уголовное дело, возбужденное против жителя Чечни, который убил женщину в Северной Осетии, передано в суд. Незадолго до этого представители чеченского духовенства и родственники обвиняемого приезжали к родственникам убитой и проводили обряд примирения. Об этом сообщает «Кавказский Узел» со ссылкой на источник в Духовном управлении мусульман Чечни.

«При посредничестве муфтия Северной Осетии в Чермене тогда состоялся обряд примирения семьи (обвиняемого) с родственниками убитой женщины. Это убийство вызвало тогда широкий резонанс и в Осетии, и в Чечне», — рассказал собеседник издания. У убитой остались трое детей, семья подозреваемого оказала им материальную помощь.

Знатоки адатов (свод обычаев у народов Кавказа) уточнили, что за убийство женщины родственники жертвы имеют право убить двух мужчин из рода убийцы.

Убийство произошло в Северной Осетии 21 апреля 2018 года. Следователи установили, что житель Грозного захотел завладеть машиной Lada Kalina. Он несколько раз ударил 40-летнюю таксистку, которая везла его из Владикавказа ножом, а затем выбросил ее тело в реку. Его поймали в тот же день. Уголовное дело было возбуждено по двум статьям: об убийстве и о разбое.

В кавказских республиках до сих пор существует принцип кровной мести. В феврале 2018 года чеченский полицейский из-за кровной мести расстрелял бизнесмена из табельного автомата. Бизнесмен умер в больнице, а полицейский написал явку с повинной.

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