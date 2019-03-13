Угрозы соратника Кадырова евроичкерийцу оказались преувеличенными

Заявление спикера парламента Магомеда Даудова, расцененное как объявление кровной мести блогеру Тумсо Абдурахманову, который назвал первого президента Чечни Ахмата Кадырова предателем чеченского народа, получило несколько трактовок. Видеообращение было записано на чеченском языке, поэтому на то, что именно сказал чеченский парламентарий существует несколько точек зрения. СМИ по-разному перевели слова Даудова.

Например, «Кавказский узел» переводит его слова так: «Ты назвал имя Ахмата-хаджи и говорил о нем, тебе кровная месть... Пока во мне течет кровь, ты мой враг и враг моих братьев, и мы тебя будем искать». Несколько иначе звучит перевод от «Русской службы Би-би-си»: «Официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате-хаджи, объявляю тебе кровную месть. Мы не собираемся тебя убивать, мы тебя удивительным образом повеселим».

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«Кавказ. Реалии», ссылаясь на опубликованное в сети видео с Даудовым, обращает внимание на то, что он произносит слово «чIир», которое переводится как «кровная месть». Издание отмечает, что чеченская сторона начала удалять записи эфира и публиковать вместо них сокращенные ролики, где «чIир» не упоминается.

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Оpenmedia сделала более детальный перевод: «Я официально заявляю тебе! За то, что ты осквернил имя покойного Ахмат-Хаджи, мы призываем тебя к кровной мести». Слов о том, что блогера никто не собирается убивать не приведено.

В беседе с «Коммерсантом» носитель языка подтвердил, что означающее кровную месть «чIир» было произнесено, однако слова Даудова не стоит понимать буквально. «Сразу после этого он говорит: “Не бойся, никто тебя убивать не будет”. А каждый чеченец знает, что "чIир" обозначает именно убийство, кровь за кровь. Если он тут же оговаривается, что убийства не будет, то это не “чIир” и не объявление кровной мести, и вообще непонятно, что имеется в виду», — объяснил собеседник издания.

Он подчеркнул, что кровная месть объявляется исключительно в ответ на убийство. «За слова кровью не мстят», — добавил он и подчеркнул, что Даудов не является родственником Кадырова, так что в принципе не имеет права мстить за чужую семью.

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Комментируя слова чеченского парламентария, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что о заявлении ему ничего не известно и оценивать его он не станет, но одновременно указал, что понятие кровной мести не укладывается в российское правовое поле.

В свою очередь власти Чечни настаивают на том, что слова Даудова были неправильно переведены и это было сделано специально. По словам пресс-секретаря главы Чечни Рамзана Кадырова — Альви Каримова — в видеообращении звучали фразы «ответить» и «призвать к ответу».

Поводом для заявления Даудова стала запись беседы Абдурахманова с общественным деятелем Максимом Шевченко. В ходе разговора блогер назвал Ахмата Кадырова предателем чеченского народа и добавил, что презирает память о нем. Последовавшие после этого угрозы со стороны Даудова блогер, который покинул Чечню и пытается получить политическое убежище в Польше, посчитал реальными и заявил, что в Европе уже ищут исполнителей для этого.

Блогер выступает за независимость Чечни и отделение ее от России. Его и других уехавших из страны сторонников Ичкерии прозвали евроичкерийцами.

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