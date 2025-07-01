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07:19, 1 июля 2025Бывший СССР

Жительница Киева рассказала об угрозах за русскую речь

РИА Новости: В магазинах Киева украинцам угрожают за разговоры на русском языке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Жительница Киева рассказала, что в магазинах Киева угрожают за разговоры на русском языке. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

Женщина предпочла скрыть свое имя и сообщила, что в киевских магазинах сильно огрызаются и угрожают.

«Это мой язык, почему я не имею права на русском говорить? Его сильно запрещают во всех магазинах, ларьках, то есть очень грубо относятся и плохо к русскому языку», — отметила она.

Ранее российский боец с позывным Кабзон рассказал о случае, когда солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) спели с ним песню «Катюша». Это произошло, когда они вместе с сослуживцем проходили рядом с украинскими позициями.

До этого на Украине призвали наказать певицу Верку Сердючку (настоящее имя — Андрей Данилко) за пение на русском языке.
В Киеве артист на концерте исполнил песни на русском языке.

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