РИА Новости: В магазинах Киева украинцам угрожают за разговоры на русском языке

Жительница Киева рассказала, что в магазинах Киева угрожают за разговоры на русском языке. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

Женщина предпочла скрыть свое имя и сообщила, что в киевских магазинах сильно огрызаются и угрожают.

«Это мой язык, почему я не имею права на русском говорить? Его сильно запрещают во всех магазинах, ларьках, то есть очень грубо относятся и плохо к русскому языку», — отметила она.

Ранее российский боец с позывным Кабзон рассказал о случае, когда солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) спели с ним песню «Катюша». Это произошло, когда они вместе с сослуживцем проходили рядом с украинскими позициями.

До этого на Украине призвали наказать певицу Верку Сердючку (настоящее имя — Андрей Данилко) за пение на русском языке.

В Киеве артист на концерте исполнил песни на русском языке.