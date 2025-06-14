Ведущий Дяченко пожаловался на Сердючку из-за песен на русском языке

В пятницу, 13 июня, в Киеве прошел концерт в Osocor Residence, на котором украинский певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, исполнил песни на русском языке. Его выступление вызвало возмущение у представителей организации «Українська мова», сообщает издание «Страна» в Telegram.

На исполнителя также на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пожаловался телеведущий Виктор Дяченко. Он призвал уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Кременя обратить внимание на певца.

«Надеюсь, что мы прекратим мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве», — написал он в соцсети, обвинив в подобных действиях Данилко.

В свою очередь, языковой омбудсмен заявил, что обратился в полицию из-за нарушения моратория на русскоязычные песни в украинской столице. Также он обвинил Сердючку в нарушении закона об украинизации. «Это не просто вопрос закона — это вопрос национального достоинства. И ответственность будет», — пообещал он.

Ранее Верка Сердючка заявила, что у нее началась война с Россией после «Евровидения» в 2007 году.

