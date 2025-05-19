Верка Сердючка заявила о своей войне с Россией

Верка Сердючка заявила, что у нее началась война с Россией после «Евровидения»

Украинский певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, в интервью «Би-би-си» заявил, что его сценический образ всегда был «политической фигурой». Его цитирует «Газета.Ru».

По словам исполнителя, он подвергся травле после выступления на конкурсе «Евровидение» в 2007 году из-за споров вокруг текста его песни. «У меня война началась с Россией после "Евровидения". Я тогда впервые задумался, как работает пропаганда. До сих пор я не могу от этого отделаться», — заявил он.

Данилко добавил, что не поддерживает общение с российскими коллегами.

Ранее продюсер Леонид Дзюник сообщил, что европейский тур Верки Сердючки оказался под угрозой отмены.