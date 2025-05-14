Гастроли Верки Сердючки в Европе оказались под угрозой срыва

Продюсер Дзюник: Европейский тур Верки Сердючки оказался под угрозой срыва

Продюсер Леонид Дзюник сообщил, что европейский тур украинского артиста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, оказался под угрозой отмены. Его комментарий приводит «Абзац».

В марте 2025-го Данилко пожаловался, что его больше не выпускают с Украины из-за отсутствия специального разрешения Минкульта, которое необходимо по новому закону. Тогда же артист сообщил об отмене выступлений в Лондоне. По словам Дзюника, концерты в Германии, Испании и Дании, запланированные с мая по ноябрь, также могут не состояться.

«Я пытался уточнить, разрешили ли ему гастроли, но Андрей не ответил. Иногда он присылает мне в чат смайлики», — рассказал Дзюник. Продюсер назвал Данилко заложником своего выбора и предположил, что сам артист давно разочаровался в украинском режиме.

Ранее сообщалось, что украинская рок-группа «Пошлая Молли» осталась практически без концертов. Предполагается, что артисты стали испытывать финансовые трудности после того, как осудили Москву за специальную военную операцию и разозлили соотечественников песнями на русском языке. Сейчас единственный стабильный источник дохода исполнителей — это продажа кофт и футболок фанатам из России.