Продюсер Леонид Дзюник сообщил, что европейский тур украинского артиста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, оказался под угрозой отмены. Его комментарий приводит «Абзац».
В марте 2025-го Данилко пожаловался, что его больше не выпускают с Украины из-за отсутствия специального разрешения Минкульта, которое необходимо по новому закону. Тогда же артист сообщил об отмене выступлений в Лондоне. По словам Дзюника, концерты в Германии, Испании и Дании, запланированные с мая по ноябрь, также могут не состояться.
«Я пытался уточнить, разрешили ли ему гастроли, но Андрей не ответил. Иногда он присылает мне в чат смайлики», — рассказал Дзюник. Продюсер назвал Данилко заложником своего выбора и предположил, что сам артист давно разочаровался в украинском режиме.
Ранее сообщалось, что украинская рок-группа «Пошлая Молли» осталась практически без концертов. Предполагается, что артисты стали испытывать финансовые трудности после того, как осудили Москву за специальную военную операцию и разозлили соотечественников песнями на русском языке. Сейчас единственный стабильный источник дохода исполнителей — это продажа кофт и футболок фанатам из России.