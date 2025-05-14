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13:17, 14 мая 2025Культура

Гастроли Верки Сердючки в Европе оказались под угрозой срыва

Продюсер Дзюник: Европейский тур Верки Сердючки оказался под угрозой срыва
Ольга Коровина

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Продюсер Леонид Дзюник сообщил, что европейский тур украинского артиста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, оказался под угрозой отмены. Его комментарий приводит «Абзац».

В марте 2025-го Данилко пожаловался, что его больше не выпускают с Украины из-за отсутствия специального разрешения Минкульта, которое необходимо по новому закону. Тогда же артист сообщил об отмене выступлений в Лондоне. По словам Дзюника, концерты в Германии, Испании и Дании, запланированные с мая по ноябрь, также могут не состояться.

«Я пытался уточнить, разрешили ли ему гастроли, но Андрей не ответил. Иногда он присылает мне в чат смайлики», — рассказал Дзюник. Продюсер назвал Данилко заложником своего выбора и предположил, что сам артист давно разочаровался в украинском режиме.

Ранее сообщалось, что украинская рок-группа «Пошлая Молли» осталась практически без концертов. Предполагается, что артисты стали испытывать финансовые трудности после того, как осудили Москву за специальную военную операцию и разозлили соотечественников песнями на русском языке. Сейчас единственный стабильный источник дохода исполнителей — это продажа кофт и футболок фанатам из России.

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