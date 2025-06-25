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17:20, 25 июня 2025Россия

«По приколу включал». Российский военный рассказал, как бойцы ВСУ спели с ним «Катюшу»

Бойцы ВСУ подхватили начатую российскими военными «Катюшу» во время боя
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российский боец с позывным Кобзон рассказал о случае, когда солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) подхватили начатую им песню «Катюша».

По словам 24-летнего разведчика огневой поддержки, он вместе с сослуживцем переходил лес неподалеку от Кременной в Луганской народной республике. Военный рассказал, что тогда взял с собой портативную колонку и «по приколу включал» через нее музыку. Слушая песни, бойцы крикнули «Эй!», проверяя местность вокруг, и получили ответ со стороны территории, где располагались позиции ВСУ. Тогда российские солдаты решили спеть «Катюшу».

Пропев две строчки, бойцы остановились и услышали, как украинские военные подхватывают песню и продолжают петь куплет, причем на русском языке.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский боец помог российским военным отбить контратаку ВСУ

Украинский солдат, взятый в плен Вооруженными силами (ВС) России, помог отбить контратаку своих сослуживцев. Об этом сообщил командир 27-й бригады российских войск с позывным Спартак.

По его словам, боец ВСУ с позывным Черри активно помогал российской стороне, ухаживая за ранеными и прикрывая подразделения.

Работал на нас, помогал перевязывать раненых, ходил за водой в одиночку, при этом всегда возвращался к нашим и оборонялся, когда был контрнаступ его бывших побратимов

боец с позывным Спартаккомандир 27-й бригады российских войск

Спартак добавил, что пленный боец находился на передовой с ВС России около двух недель, однако в один день его уничтожили свои же при попытке эвакуироваться.

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Пленный украинский солдат помог ВС России выполнить боевую задачу

Пленный украинский солдат предоставил информацию, которая помогла российскому подразделению выполнить боевую задачу. Об этом рассказал командир 150-го мотострелкового полка с позывным Мажор.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

По его словам, сведения, полученные от украинского военного, внесли ясность в план и позволили избежать проблем при его реализации.

Был пленен солдат, показания которого дали ясность в этом плане, что противник отходит, оставив определенного рода подразделения для огневого блокирования нашего продвижения

боец с позывным Мажоркомандир 150-го мотострелкового полка

Мажор сообщил, что боец ВСУ был взят в плен в населенном пункте Викторовка Курской области. Его сведения позволили российским военным успешно выйти на рубежи Казачьей Локни, осуществить там зачистку и провести эвакуацию среди местных.

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