Бойцы ВСУ подхватили начатую российскими военными «Катюшу» во время боя

Российский боец с позывным Кобзон рассказал о случае, когда солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) подхватили начатую им песню «Катюша».

По словам 24-летнего разведчика огневой поддержки, он вместе с сослуживцем переходил лес неподалеку от Кременной в Луганской народной республике. Военный рассказал, что тогда взял с собой портативную колонку и «по приколу включал» через нее музыку. Слушая песни, бойцы крикнули «Эй!», проверяя местность вокруг, и получили ответ со стороны территории, где располагались позиции ВСУ. Тогда российские солдаты решили спеть «Катюшу».

Пропев две строчки, бойцы остановились и услышали, как украинские военные подхватывают песню и продолжают петь куплет, причем на русском языке.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский боец помог российским военным отбить контратаку ВСУ

Украинский солдат, взятый в плен Вооруженными силами (ВС) России, помог отбить контратаку своих сослуживцев. Об этом сообщил командир 27-й бригады российских войск с позывным Спартак.

По его словам, боец ВСУ с позывным Черри активно помогал российской стороне, ухаживая за ранеными и прикрывая подразделения.

Работал на нас, помогал перевязывать раненых, ходил за водой в одиночку, при этом всегда возвращался к нашим и оборонялся, когда был контрнаступ его бывших побратимов боец с позывным Спартак командир 27-й бригады российских войск

Спартак добавил, что пленный боец находился на передовой с ВС России около двух недель, однако в один день его уничтожили свои же при попытке эвакуироваться.

Пленный украинский солдат помог ВС России выполнить боевую задачу

Пленный украинский солдат предоставил информацию, которая помогла российскому подразделению выполнить боевую задачу. Об этом рассказал командир 150-го мотострелкового полка с позывным Мажор.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

По его словам, сведения, полученные от украинского военного, внесли ясность в план и позволили избежать проблем при его реализации.

Был пленен солдат, показания которого дали ясность в этом плане, что противник отходит, оставив определенного рода подразделения для огневого блокирования нашего продвижения боец с позывным Мажор командир 150-го мотострелкового полка

Мажор сообщил, что боец ВСУ был взят в плен в населенном пункте Викторовка Курской области. Его сведения позволили российским военным успешно выйти на рубежи Казачьей Локни, осуществить там зачистку и провести эвакуацию среди местных.