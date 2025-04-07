Командир ВС РФ с позывным Спартак: Пленный помог отбить контратаку ВСУ

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Черри помог отбить украинскую контратаку. Об этом в Telegram рассказал командир 27-й бригады российских войск с позывным Спартак.

«Работал на нас, помогал перевязывать раненых, ходил за водой в одиночку, при этом всегда возвращался к нашим и оборонялся, когда был контрнаступ его бывших побратимов», — приводятся в публикации слова командира.

Он добавил, что пленный находился на передовой в течение двух недель, но при попытке эвакуации в тыл был уничтожен ВСУ.

Ранее украинский пленный Василий Потапенко рассказал о судьбе дезертиров из ВСУ. По его словам, в случае поимки таких солдат отправляют на передовую «в один конец».