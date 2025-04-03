ВС России ударили по ракетно-космическому предприятию Украины. В ходе атаки также поражены техника и войска ВСУ в 148 районах

Минобороны России сообщило о поражении ракетно-космического предприятия Украины

Вооруженные силы (ВС) России за последние сутки поразили предприятие ракетно-космической промышленности на территории Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны страны.

В атаке приняли участие авиация, беспилотники, ракетные и артиллерийские войска. Кроме предприятия были поражены цеха производства украинских дронов и несколько складов боеприпасов. Удар по личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и технике противника был нанесен в 148 районах зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Также российские бойцы использовали средства противовоздушной обороны для уничтожения управляемой авиационной бомбы JDAM и трех реактивных снарядов американской системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Помимо этого, в зоне СВО за сутки сбили 138 беспилотников ВСУ.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска за сутки установили контроль еще над двумя населенными пунктами

ВС России успешно заняли еще два населенных пункта. Речь идет о селах Веселое в Донецкой народной республике (ДНР) и Лобковое в Запорожской области, проинформировали в оборонном ведомстве.

Ежедневные односторонние удары ВСУ по объектам российской энергоинфраструктуры подтверждают полную недееспособность нынешнего киевского режима для соблюдения любых возможных договоренностей по урегулированию конфликта на Украине Минобороны России

В ходе боев за Веселое группировка войск «Восток» уничтожила около 125 вражеских солдат и поразила четыре орудия полевой артиллерии.

В свою очередь, группировка войск «Днепр» пробилась в район Орехова Запорожской области, а через некоторое время успешно заняла село Лобковое. Российские бойцы продолжили зачистку в Понятовке, Никольском и Янтарном Херсонской области. За сутки потери противника на данном направлении составили до 60 человек.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ВСУ за сутки четыре раза атаковали российские энергообъекты

Украинские войска за сутки организовали четыре атаки на российские энергообъекты. Информацию об этом подтвердили в Минобороны России.

Ежедневные односторонние удары ВСУ по объектам российской энергоинфраструктуры подтверждают полную недееспособность нынешнего киевского режима для соблюдения любых возможных договоренностей по урегулированию конфликта на Украине Минобороны России

Первый удар пришелся по газораспределительной станции «Сватово» филиала ООО «Черноморнефтегаз» в Луганске. Вторая атака была совершена на энергообъект филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». В результате этого удара более 1,2 тысячи граждан остались без электричества.

При помощи артиллерии противник также вывел из строя трансформатор в Белгородской области, что стало причиной приостановки энергоснабжения в домах 1,7 тысячи россиян. Четвертый удар ВСУ нанесли по электроподстанции в Запорожской области. Атака дрона спровоцировала возгорание масляного выключателя, что привело к исчезновению электричества у почти 9 тысяч потребителей.