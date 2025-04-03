Минобороны заявило о четырех атаках ВСУ по российским энергообъектам

Минобороны: ВСУ за сутки четыре раза атаковали российские энергообъекты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки четыре раза атаковали российские энергообъекты. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Первая атака, по данным министерства, произошла в Луганске. Повреждения получила газораспределительная станция «Сватово» филиала ООО «Черноморнефтегаз» — Управление магистральных газопроводов «Луганскгаз».

Вторая атака пришлась по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». В результате без электричества остались свыше 1,2 тысячи человек. Артиллерийский обстрел, продолжили в Минобороны, вывел из строя трансформатор в Белгородской области, из-за чего энергоснабжение пропало более чем у 1,7 тысячи жителей.

Четвертая атака, добавили в оборонном ведомстве, пришлась на электроподстанцию в Запорожской области. Из-за удара беспилотника произошло возгорание масляного выключателя. В результате подача электричества прекратилась у почти 9 тысяч потребителей.

«Ежедневные односторонние удары ВСУ по объектам российской энергоинфраструктуры подтверждают полную недееспособность нынешнего киевского режима для соблюдения любых возможных договоренностей по урегулированию конфликта на Украине», — заключили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали энергообъект в Запорожской области. В Минобороны заявили, что украинский беспилотный летательный аппарат сбросил не менее четырех боеприпасов на 35-киловольтную электроподстанцию в Новогорьевке.