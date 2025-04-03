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13:26, 3 апреля 2025Россия

Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом в Запорожской области

Минобороны: ВС России установили контроль над Лобковым в Запорожской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над населенным пунктом Лобковое в Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Установить контроль над населенным пунктом удалось группировке войск «Днепр». Она же нанесла удары по бригадам ВСУ в районе Орехова Запорожской области и в Понятовке, Никольском и Янтарном в Херсонской области. Потери противника составили до 60 человек.

Кроме того, в зоне СВО за минувшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили авиационную бомбу JDAM и три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

Минобороны ранее также сообщало, что около девяти тысяч потребителей остались без света в Запорожской области из-за удара ВСУ. Удару подверглась электроподстанция «Васильевка» Государственного унитарного предприятия «Таврия-Энерго».

ЖЗЛ
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