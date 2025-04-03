Минобороны рассказало о повлиявшем на тысячи жителей Запорожской области ударе ВСУ

МО РФ: Около девяти тысяч потребителей остались без света в Запорожье из-за ВСУ

Около девяти тысяч потребителей остались без света в Запорожской области из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). О повлиявшей на тысячи жителей региона атаке рассказали журналистам в Минобороны России.

В оборонном ведомстве сообщили, что удару подверглась электроподстанция «Васильевка» Государственного унитарного предприятия «Таврия-Энерго».

После удара электричество пропало у жителей города Васильевки и Васильевского района. В Минобороны подытожили, что этот удар показал неспособность украинских властей соблюдать договоренности по урегулированию конфликта.

Ранее 3 апреля стало известно об ударе ВСУ по энергообъекту в Белгородской области.