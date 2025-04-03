Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:55, 3 апреля 2025Россия

Минобороны рассказало о повлиявшем на тысячи жителей Запорожской области ударе ВСУ

МО РФ: Около девяти тысяч потребителей остались без света в Запорожье из-за ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Около девяти тысяч потребителей остались без света в Запорожской области из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). О повлиявшей на тысячи жителей региона атаке рассказали журналистам в Минобороны России.

В оборонном ведомстве сообщили, что удару подверглась электроподстанция «Васильевка» Государственного унитарного предприятия «Таврия-Энерго».

После удара электричество пропало у жителей города Васильевки и Васильевского района. В Минобороны подытожили, что этот удар показал неспособность украинских властей соблюдать договоренности по урегулированию конфликта.

Ранее 3 апреля стало известно об ударе ВСУ по энергообъекту в Белгородской области.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил всему миру торговую войну. Как это отразится на России?

    Названа причина разлада между Леонардо Ди Каприо и Брэдли Купером

    Билл Гейтс показал первый написанный для Microsoft код

    В ЕС обеспокоились зависимостью от США в сфере обороны

    Первый производитель машин заявил о повышении цен из-за пошлин Трампа

    Набиуллина нашла способ перекрыть кислород мошенникам

    Армия России ударила по ракетно-космическому предприятию Украины

    Бывший начальник отдела миграции МВД попался на незаконной выдаче российского паспорта

    Появились новые подробности о боях на белгородском направлении

    Назван снижающий уровень холестерина продукт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше