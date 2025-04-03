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12:52, 3 апреля 2025Россия

В Минобороны сообщили о новом ударе ВСУ по энергообъекту в Белгородской области

ВСУ атаковали подстанцию в Белгородской области и оставили жителей без света
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию в Белгородской области и оставили жителей без света. О новом ударе со стороны Украины по российскому объекту энергетики сообщили в Минобороны (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, под артиллерийский обстрел попала подстанция 110 кВ «Максимовка» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго».

В результате удара ВСУ из строя вышел трансформатор, без электроснабжения оставались более 1,7 тысячи жителей Шебекинского района.

Ранее сообщалось об ударах ВСУ по энергообъектам в Луганске и Запорожской области. Там были атакованы газораспределительная станция и электроподстанция.

В середине марта в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. На фоне продолжающихся атак ВСУ российские военные сразу после соответствующего приказа уничтожили свои же беспилотники, выпущенные в сторону Украины.

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