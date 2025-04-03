Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны сообщило о занятии российскими войсками Веселого в ДНР

Армия России заняла еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны.

Речь идет о селе Веселое Ясиноватовского района. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск «Восток».

За сутки боев на указанном участке линии соприкосновения противник — подразделения Вооруженных сил Украины — потерял до 125 человек, а также четыре орудия полевой артиллерии.

Российские войска продолжают продвижение к западным границам ДНР. Так, ранее армия России заняла населенный пункт Срибное. Он находится менее чем в десяти километрах по прямой от границы с Днепропетровской областью.