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13:24, 3 апреля 2025Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны сообщило о занятии российскими войсками Веселого в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России заняла еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны.

Речь идет о селе Веселое Ясиноватовского района. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск «Восток».

За сутки боев на указанном участке линии соприкосновения противник — подразделения Вооруженных сил Украины — потерял до 125 человек, а также четыре орудия полевой артиллерии.

Российские войска продолжают продвижение к западным границам ДНР. Так, ранее армия России заняла населенный пункт Срибное. Он находится менее чем в десяти километрах по прямой от границы с Днепропетровской областью.

ЖЗЛ
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