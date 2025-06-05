Командир ВСУ Мадьяр предложил реформу по ударам дронами вглубь РФ

Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны в течение 100 дней разработать и внедрить обновленный план ударов вглубь территории России. Об этом заявил новый командующий СБС Роберт Броуди с позывным Мадьяр после своего вступления в должность.

Что известно о Мадьяре

4 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Мадьяра командующим СБС ВСУ. До назначения Броуди руководил 414-м отдельным батальоном ударных беспилотных систем морской пехоты ВСУ в звании майора.

Роберт Броуди Фото: Птахи Мадяра 414ОБ / Wikipedia

В апреле 2025 года офицер угрожал украинским властям возможным бунтом военных в том случае, если Киев откажется от территорий в пользу России. Он подчеркнул, что, если украинские власти будут разговаривать с Москвой не в интересах вернувшихся с фронта военнослужащих, они «получат по куполу».

В период президентства Виктора Януковича Броуди был заместителем председателя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, однако покинул должность после скандала с невыполненными поставками зерна в Китай. Позднее он занимался девелоперским бизнесом и поставками зерна, а в феврале 2022 года вступил в ряды территориальной обороны ВСУ и создал подразделение операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Птахи Мадьяра».

ВСУ подготовят секретный план ударов вглубь России

В качестве приоритетных мер в первые 100 дней на посту Броуди назвал следующие:

усиление подразделений радиоэлектронной борьбы и дистанционного минирования;

усиление в борьбе с операторами БПЛА Вооруженных сил России;

создание единой системы планирования операций и обмена данными подразделениями БПЛА ВСУ;

создание единой системы снабжения, включая поставки терминалов Starlink;

наращивание собственного производства БПЛА и боеприпасов;

ревизия личного состава отрядов БПЛА, единая программа набора и повышения квалификации.

По мнению Мадьяра, в течение первых 100 дней СБС ВСУ должны организовать «12 слоев влияния» на фронте на оперативном уровне. В числе направлений указаны радиоэлектронная разведка и перехват БПЛА ВС России, пролетающих через линию фронта для ударов по объектам инфраструктуры.

Мадьяр также указал на необходимость реформы организации ударов БПЛА вглубь России, однако отказался раскрывать подробности из соображений секретности. По его словам, приоритеты в данном направлении уже определены.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Киев использует опыт проекта «Линия дронов»

Особое внимание Броуди уделил использованию опыта проекта «Линия дронов», участником которого являются и «Птахи Мадьяра». 9 февраля министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о запуске инициативы по применению БПЛА на фронте с участием пяти лучших подразделений ВСУ.

20-й отдельный полк «К-2»;

429-й полк «Ахиллес»;

427-й полк «РАРОГ»;

414-й батальон «Птицы Мадьяра»;

полк Госпогранслужбы Украины «Феникс».

Умеров подчеркнул, что в рамках проекта пехота и БПЛА совмещаются в «единую ударную систему», что должно кардинально изменить тактику на поле боя. Задачей «Линии дронов» является формирование killzone глубиной 10-15 километров для замедления продвижения ВС России.

Задача «Линии дронов» — стать второй линией именно за более слабыми пехотными подразделениями и таким образом держать линию фронта участник «Линии дронов» в комментарии «Украинской правде»

Издание The New York Times предположило, что «Линия дронов» ВСУ станет запасным планом Киева в случае провала переговоров с Россией. По оценкам экспертов, полномасштабное использование БПЛА поможет решить проблему с нехваткой личного состава на фронте. Как рассказали изданию опрошенные аналитики, для пуска одного FPV-дрона может потребоваться до четырех человек, при этом найти людей на эти должности проще, чем в пехоту, где требуется действовать в окопах.