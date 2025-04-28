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22:03, 28 апреля 2025Бывший СССР

Раскрыт запасной план ВСУ при провале переговоров

NYT: «Линия дронов» ВСУ станет запасным планом при провале переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Программа «Линия дронов», которую Киев анонсировал в феврале, должна помочь решить дефицит личного состава. Такой запасной план при провале переговоров раскрыли в Вооруженных силах Украины, передает The New York Times (NYT).

Как рассказали изданию опрошенные аналитики, для пуска одного FPV-дрона может потребоваться до четырех человек: пилот, штурман, оружейник и пилот ретрансляционного дрона.

При этом найти людей на эти должности проще, чем в пехоту, где требуется действовать в окопах. Также стоимость беспилотников составляет от 500 до 750 долларов за штуку, что дешевле артиллерийских снарядов большого калибра, которые стоят около трех тысяч долларов, говорится в статье.

По словам военных экспертов, опрошенных газетой NYT, внедрение беспилотников в нынешних объемах уже показало свои результаты. В статье программа «Линия дронов» была охарактеризована как украинский «план Б» на случай, если посреднические переговоры с участием США не увенчаются успехом.

Ранее немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич заявил, что в ближайшее время компромиссов по Украине от Запада ждать не стоит. Как утверждает аналитик, переговоры в первую очередь ведутся между Соединенными Штатами и Россией, и говорить о Западе в целом в данном контексте некорректно. При этом Вашингтон сосредоточен не столько на конфликте на Украине, сколько на более широкой проблематике, полагает Колунджич.

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