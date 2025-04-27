Немецкий аналитик Колунджич: Не стоит ждать компромиссов по Украине от Запада

В ближайшее время компромиссов по Украине от Запада ждать не стоит, считает немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич, комментируя разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он высказался об этом в разговоре с РИА Новости.

Как утверждает аналитик, переговоры в первую очередь ведутся между Соединенными Штатами и Россией, и говорить о Западе в целом в данном контексте некорректно. При этом Вашингтон сосредоточен не столько на конфликте на Украине, сколько на более широкой проблематике, полагает Колунджич.

«Для Вашингтона так называемые мирные переговоры с Россией касаются вопросов, которые геополитически и геостратегически значительно превосходят рамки конфликта на Украине. Поэтому тактические изменения на местах имеют лишь точечное значение для переговорного процесса, и ожидать компромиссов на данном этапе не приходится», — заявил он. Что касается хода боевых действий, то это затрагивает Штаты лишь косвенно и интересует их мало, считает эксперт.

Кроме того, по словам Колунджича, Европейский союз (ЕС) фактически не участвует в переговорном процессе. Он призвал сосредоточить внимание на Вашингтоне, так как государства Евросоюза «сами себя дисквалифицировали из переговорного процесса».

Ранее полковник в отставке Эрл Расмуссен назвал виновных в саботаже мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине — по его словам, в этом виноваты Владимир Зеленский и европейские союзники Украины.