Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:23, 27 апреля 2025Мир

Аналитик оценил готовность Запада идти на компромиссы по Украине

Немецкий аналитик Колунджич: Не стоит ждать компромиссов по Украине от Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yehor Milohrodskyi / Unsplash

В ближайшее время компромиссов по Украине от Запада ждать не стоит, считает немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич, комментируя разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он высказался об этом в разговоре с РИА Новости.

Как утверждает аналитик, переговоры в первую очередь ведутся между Соединенными Штатами и Россией, и говорить о Западе в целом в данном контексте некорректно. При этом Вашингтон сосредоточен не столько на конфликте на Украине, сколько на более широкой проблематике, полагает Колунджич.

«Для Вашингтона так называемые мирные переговоры с Россией касаются вопросов, которые геополитически и геостратегически значительно превосходят рамки конфликта на Украине. Поэтому тактические изменения на местах имеют лишь точечное значение для переговорного процесса, и ожидать компромиссов на данном этапе не приходится», — заявил он. Что касается хода боевых действий, то это затрагивает Штаты лишь косвенно и интересует их мало, считает эксперт.

Кроме того, по словам Колунджича, Европейский союз (ЕС) фактически не участвует в переговорном процессе. Он призвал сосредоточить внимание на Вашингтоне, так как государства Евросоюза «сами себя дисквалифицировали из переговорного процесса».

Ранее полковник в отставке Эрл Расмуссен назвал виновных в саботаже мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине — по его словам, в этом виноваты Владимир Зеленский и европейские союзники Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Москалика. Террорист признался в вербовке украинской спецслужбой

    В Крыму назвали пиратством одно действие Украины

    Военкоры сообщили об атаке дронов на Украину

    Трамп призвал освободить американские корабли от пошлин через Панамский и Суэцкий каналы

    Политолог оценил положение Украины в переговорах с Россией

    «Барселона» победила «Реал» в овертайме и выиграла Кубок Испании

    Появилось фото освобождавших Курскую область бойцов из Северной Кореи

    Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях

    ВСУ атаковали школу и маслозавод в Курской области

    Аналитик оценил готовность Запада идти на компромиссы по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости