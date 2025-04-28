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22:22, 28 апреля 2025Бывший СССР

Офицер ВСУ пригрозил киевским властям от имени военных

Офицер ВСУ Мадяр пригрозил Киеву от лица военных в случае отказа от территорий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Командир 414-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мадяр пригрозил властям от имени военных в случае, если Киев откажется от территорий. Его слова процитировала журналистка Наталья Мосейчук в эфире своего YouTube-канала.

Офицер подчеркнул, что если украинские власти будут разговаривать с Москвой не в интересах народа, они «получат по куполу».

«Потому что нас миллион вернется с войны, а мы здесь времени не теряли. И если нам что-то не нравиться с точки зрения целостности страны, кое-кого ожидают неприятности», — подчеркнул Мадяр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет обсуждать вопросы территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией только после полного прекращения огня.

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