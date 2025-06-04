Зеленский назначил офицера ВСУ Мадяра командующим Сил беспилотных систем

Офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Броуди, наиболее известного по позывному Мадяр, назначили командующим Сил беспилотных систем. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Назначить Броуди Роберта Иосифовича командующим Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины», — говорится в указе украинского лидера. До этого Броуди занимал должность командира 414-й отдельной бригады ВСУ.

В апреле 2025 года офицер угрожал украинским властям возможным бунтом военных в том случае, если Киев откажется от территорий. Тогда он заявил, что власти страны «получат по куполу», если будут разговаривать с Москвой не в интересах народа.