На Украине придумали реформу по ударам БПЛА вглубь России

Командир ВСУ Мадьяр предложил реформу по ударам вглубь РФ в течение 100 дней

Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны в течение 100 дней разработать и внедрить обновленный план ударов вглубь территории России. Об этом заявил новый командующий СБС Роберт Броуди с позывным Мадьяр в своем Telegram-канале.

«Запаздывающее, но стремительное становление рода войск», — подчеркнул командир ВСУ.

Мадьяр после вступления в должность командующего СБС предложил план действий и предложил внедрить «12 слоев влияния» на фронте на оперативном уровне. Данная мера предполагает усиление подразделений радиоэлектронной борьбы, дистанционного минирования, а также групп по борьбе с операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил России.

Броуди указал на необходимость реформы ударов БПЛА вглубь России, однако отказался раскрывать подробности из соображений секретности. Он выдвинул идею реформы снабжения и управления подразделениями, а также масштабирования опыта проекта «Линия дронов» на другие подразделения ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Мадьяра командующим СБС ВСУ. В апреле 2025 года офицер угрожал украинским властям возможным бунтом военных в том случае, если Киев откажется от территорий.