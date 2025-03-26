Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:54, 26 марта 2025Россия

Пленный боец ВСУ своими показаниями помог российским солдатам выполнить боевую задачу

ТАСС: Показания пленного бойца ВСУ помогли российским солдатам выполнить задачу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Российские солдаты взяли в плен бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), чьи показания помогли выполнить боевую задачу. Об этом сообщил командир 150-го мотострелкового полка с позывным Мажор в беседе с ТАСС.

«Был пленен солдат, показания которого дали ясность в этом плане, что противник отходит, ставив определенного рода подразделения для огневого блокирования нашего продвижения. Это не помешало моему подразделению выполнить боевой приказ», — рассказал Мажор.

Он отметил, что пленный был взят в населенном пункте Викторовка Курской области. Полученная от бойца ВСУ информация позволила выйти на рубежи Казачьей Локни, провести зачистку и эвакуировать мирное население.

24 марта сразу несколько Telegram-каналов сообщили о боях вблизи таможенного пункта «Суджа» на границе с Сумской областью Украины. При этом часть украинских солдат оказалась блокирована в курском приграничье, лишив себя возможного пути отхода.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США утвердили список энергообъектов, по которым нельзя наносить удары. Мораторий будет действовать в течение 30 дней

    Лавров рассказал о диалоге России и США по «Северным потокам»

    В российском регионе предупредили о массовом убийстве собак из-за одного закона

    На Дальнем Востоке откроются магазины «Магнит»

    В России выступили за увеличение возраста молодежи

    Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике ВСУ

    Телеведущий совершил необычный ритуал на съемках шоу

    Военный медик назвал три условия выживания на СВО

    В Крыму заявили о неспособности Киева гарантировать безопасность в Черном море

    Пленный боец ВСУ своими показаниями помог российским солдатам выполнить боевую задачу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше