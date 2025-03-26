Пленный боец ВСУ своими показаниями помог российским солдатам выполнить боевую задачу

ТАСС: Показания пленного бойца ВСУ помогли российским солдатам выполнить задачу

Российские солдаты взяли в плен бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), чьи показания помогли выполнить боевую задачу. Об этом сообщил командир 150-го мотострелкового полка с позывным Мажор в беседе с ТАСС.

«Был пленен солдат, показания которого дали ясность в этом плане, что противник отходит, ставив определенного рода подразделения для огневого блокирования нашего продвижения. Это не помешало моему подразделению выполнить боевой приказ», — рассказал Мажор.

Он отметил, что пленный был взят в населенном пункте Викторовка Курской области. Полученная от бойца ВСУ информация позволила выйти на рубежи Казачьей Локни, провести зачистку и эвакуировать мирное население.

24 марта сразу несколько Telegram-каналов сообщили о боях вблизи таможенного пункта «Суджа» на границе с Сумской областью Украины. При этом часть украинских солдат оказалась блокирована в курском приграничье, лишив себя возможного пути отхода.