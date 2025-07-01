В Крыму ответили усомнившемуся в связи Одессы с Россией мэру

Константинов назвал глупым заявление о том, что город Одесса не является русским

Заявление мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что город не является русским, глупое, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. Его слова приводит РИА Новости.

Так политик прокомментировал слова Труханова о том, что Одесса — не русский город, обладающий своей историей и своей жизнью. Такое заявление было сделано во время конфликта из-за памятника поэту Александру Пушкину.

«Слова мэра Одессы — это глупая позиция недалекого и необразованного человека, который не знает истории того места, где находится», — считает Константинов.

По его словам, сама Украина по праву является русской землей, так как она была основана российской императрицей Екатериной II. Украинский народ — часть русского народа, уверен глава крымского парламента.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после слов Труханова об Одессе посоветовал ему изучить учебник по истории или первоисточники. В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал ущербным заявление Труханова.