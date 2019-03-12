В Кремле порассуждали о кровной мести чеченцев

Понятие «кровная месть» не укладывается в российское правовое поле. Так в Кремле отреагировали на слова спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, передает РИА Новости.

«В правовом поле такого понятия, как традиция кровной мести, нет, и вряд ли это может укладываться в правовое поле. Все-таки мы живем в правовом государстве», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Поводом для реакции Москвы стало видеобращение Даудова к чеченскому блогеру Тумсо Абдурахманову. Последний публиковал на YouTube видеозапись, где он назвал первого президента Чечни Ахмата Кадырова предателем чеченского народа.

«Официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате-хаджи, объявляю тебе кровную месть», — приводит «Русская служба Би-би-си» слова Даудова. «Мы не собираемся тебя убивать, мы тебя удивительным образом повеселим», — уточнил он. Абдурахманов рассказал изданию, что считает угрозы реальными. По его данным, чеченские власти ищут на территории Европы тех, кто мог бы это исполнить.

Кровная месть подразумевает обычай, служащий защите чести и достоинства рода. Такой принцип до сих пор действует в некоторых районах Северного Кавказа. По нему, например, родственники убитого обязаны отомстить убийце или его родным.

Абдурахманов уехал из Чечни в 2015 году. По его словам, причиной побега стал конфликт с двоюродным братом главы республики Рамзана Кадырова. По версии чеченских силовиков, Абдурахманов причастен к боевикам в Сирии. Блогер утверждает, что в Сирии не был. Он пытался получить политическое убежище в Грузии и Польше, но в обеих странах получил отказ.

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