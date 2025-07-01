Популярная телезвезда показала фигуру в бикини

Популярная телезвезда Эйлиши показала фигуру в бикини

Британская телезвезда Сэми Эйлиши показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя знаменитость позировала на яхте в разноцветном бикини, держа в руках бокал с напитком. При этом волосы популярного инфлюэнсера были собраны в небрежный пучок, а на ее лице отсутствовал макияж. Из аксессуаров на ней были — крупные серьги и золотой браслет.

Ранее жена Джастина Бибера снялась без штанов в откровенной позе на фоне слухов о разводе. Манекенщица Хейли Бибер позировала в облегающем белом лонгсливе с глубоким декольте и трусах. Она приняла участие в фотосессии для собственного косметического бренда Rhode.