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19:37, 27 июня 2025Ценности

Жена Джастина Бибера снялась без штанов в откровенной позе на фоне слухов о разводе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Rhode

Жена канадского певца Джастина Бибер, американская модель Хейли Бибер снялась без штанов в фотосессии для косметического бренда Rhode на фоне слухов о разводе. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

Так, на одном размещенном кадре 28-летняя манекенщица предстала на пляже в облегающем белом лонгсливе с глубоким декольте и трусах. Она позировала, лежа на огромном флаконе в разных откровенных позах. Внешний вид знаменитости дополнили золотые серьги, нюдовый макияж и небрежный пучок на голове.

Ранее Джастин Бибер отреагировал на выход супруги в свет без обручального кольца. Певец разместил загадочное видео блогера Томми Вилсона, более известного по никнейму @rulaempire_, в котором он говорит следующие слова: «Если ты игнорируешь меня, то хотя бы скажи, почему. У меня есть тревога и переосмысление. Левое и правое идут рука об руку. Если ты дашь мне возможность ошибиться, ошибка будет».

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