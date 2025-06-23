Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:22, 23 июня 2025Ценности

Джастин Бибер отреагировал на выход жены в свет без обручального кольца

Певец Бибер отреагировал на выход в свет Хейли Бибер без обручального кольца
Мария Винар

Фото: XNY / Star Max / GC Images / Getty Images

Канадский певец Джастин Бибер отреагировал на выход жены, американской модели Хейли Бибер, в свет без обручального кольца. Соответствующая сторис появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что манекенщица в субботу, 21 июня, предстала перед публикой без упомянутого ювелирного изделия с огромным бриллиантом. На фоне сообщений СМИ о том, что она решила избавиться от него, ее супруг сделал загадочную публикацию. Так, он сделал перепост видео популярного блогера Томми Вилсона, более известного по никнейму @rulaempire_, в котором он говорит следующие слова: «Если ты игнорируешь меня, то хотя бы скажи, почему. У меня есть тревога и переосмысление. Левое и правое идут рука об руку. Если ты дашь мне возможность ошибиться, ошибка будет».

Ранее портал Daily Mail выпустил эксклюзивный материал о разладе между возлюбленными. На такие выводы журналистов натолкнуло сразу несколько фактов: первым звоночком стало отсутствие ежегодного поздравления с Днем отца в соцсетях Хейли Бибер. Кроме того, они заметили, что в профиле модели неожиданно исчезла часть ее фото с супругом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США сбросили на ядерные объекты Ирана самые мощные бомбы в мире. На что они способны?

    Казахстан опроверг пролет дронов в сторону России над своей территорией

    Участники СВО записали видеообращение в защиту генерала Попова с позывным Спартак

    Чиновники отказались платить российскому участнику СВО за второе ранение

    Ценам на нефть предсказали резкое обрушение из-за ситуации в Иране

    Раскрыты предпочтения россиян по общению в популярной соцсети

    В Госдуме предложили Маску дальневосточный гектар

    Словакия и Венгрия заблокировали новый пакет антироссийских санкций

    Власти Подмосковья анонсировали новые ограничения на продажу алкоголя

    Хинштейн раскрыл подробности гибели начальника военной полиции от рук мародеров под Суджей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости