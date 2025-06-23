Джастин Бибер отреагировал на выход жены в свет без обручального кольца

Певец Бибер отреагировал на выход в свет Хейли Бибер без обручального кольца

Канадский певец Джастин Бибер отреагировал на выход жены, американской модели Хейли Бибер, в свет без обручального кольца. Соответствующая сторис появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что манекенщица в субботу, 21 июня, предстала перед публикой без упомянутого ювелирного изделия с огромным бриллиантом. На фоне сообщений СМИ о том, что она решила избавиться от него, ее супруг сделал загадочную публикацию. Так, он сделал перепост видео популярного блогера Томми Вилсона, более известного по никнейму @rulaempire_, в котором он говорит следующие слова: «Если ты игнорируешь меня, то хотя бы скажи, почему. У меня есть тревога и переосмысление. Левое и правое идут рука об руку. Если ты дашь мне возможность ошибиться, ошибка будет».

Ранее портал Daily Mail выпустил эксклюзивный материал о разладе между возлюбленными. На такие выводы журналистов натолкнуло сразу несколько фактов: первым звоночком стало отсутствие ежегодного поздравления с Днем отца в соцсетях Хейли Бибер. Кроме того, они заметили, что в профиле модели неожиданно исчезла часть ее фото с супругом.