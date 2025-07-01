Женщина в 53 года впервые занялась сексом трезвой и удивилась результату

Жительница Великобритании Ники Уэйк призналась, что впервые занялась сексом трезвой, когда ей было 53 года. Своим опытом она поделилась в беседе с изданием Metro.

По словам Уэйк, алкоголь сперва был неотъемлемой частью ее с мужем быта, потом — способом справиться с его болезнью и смертью. В 2023 году здоровье Ники сильно ухудшилось: после очередного злоупотребления алкоголем она упала на парковке супермаркета, разбила лицо и повредила ногу, из-за чего долго не могла ходить. Самостоятельная попытка отказаться от вредной привычки привела ее в реанимацию, и в ноябре 2024 года женщина попала в реабилитационный центр. Когда на одном из занятий Ники получила брошюру о трезвом сексе, она удивилась.

«У меня никогда не было трезвого секса. Ни разу. В 53 года я с ужасом поняла, что мне всегда нужна была выпивка для близости. Я была смущена и расстроена. Ясно увидела себя: уверенную в себе, кокетливую, сильную женщину, которой я себя считала и которой всегда нужен был алкоголь, чтобы раздеться. Без него я не чувствовала себя достаточно расслабленной», — призналась она.

Во время первого в жизни трезвого отпуска — круиза в подарок себе в честь 90 дней трезвости — Уэйк познакомилась с пожилым мужчиной по имени Трой. После совместного ужина у них случился первый трезвый поцелуй, а на следующий день — трезвый секс.

Я испытала то, чего никогда не испытывала раньше: была полностью включенной, остающейся в контакте, уязвимой. И что самое лучшее — проснулась без похмелья и помнила все в ярких подробностях. Мы провели остаток круиза вместе, и хотя мы живем на разных континентах и ​​долгосрочные отношения невозможны, с тех пор мы встречались и даже снова отправились в круиз в прошлом месяце Ники Уэйк

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