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02:00, 23 января 2025Забота о себе

Мужчина отказался от алкоголя и столкнулся с неожиданной сложностью в постели

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Отказ одного из партнеров от алкоголя нередко провоцирует проблемы в интимной жизни, предупредила сексолог Тони Лари. Как решить пикантные проблемы, сохранить отношения и не вернуться к зависимости, она рассказала Men's Health.

За советом к сексологу обратился молодой мужчина. В письме он рассказал, что недавно отказался от алкоголя и столкнулся с неожиданной сложностью: ему не нравится заниматься сексом со своей девушкой, если она пьяна. «Когда я высказал, что, возможно, мы могли бы попробовать заняться любовью трезвыми, она заняла оборонительную позицию. Хотя я действительно старался не вести себя как какой-то святой», — утверждает автор письма. Он подчеркнул, что не требует от возлюбленной, чтобы она совсем перестала пить, но ему бы хотелось, чтобы она была трезвой в постели.

Лари указала, что описанные проблемы часто возникают в отношениях, где один партнер бросает алкоголь, а второй продолжает пить. Хотя это непростая ситуация, сексолог уверена, что отношения еще можно спасти. Для этого она предложила еще раз поговорить с партнершей и объяснить ей свои переживания. «Скажите, что вам некомфортно заниматься сексом, когда вы трезвый, а она пьяная. Разные состояния ума не позволяют быть по-настоящему близкими», — дала совет Лари.

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Кроме того, сексолог предположила, что нежелание девушки заниматься сексом трезвой может указывать на наличие психологических проблем, например, неуверенности в себе, сложностей с восприятием тела, посттравматического стрессового расстройства. «Проявите любопытство. Спросите, почему ей нравится пьяный секс. Скажите, что вы рядом, если она захочет поделиться своими мыслями и чувствами», — продолжила эксперт.

Она отметила, что можно предложить возлюбленной выпивать перед интимной близостью меньше обычного. По словам сексолога, компромисс поможет сделать первый шаг. Тем не менее Лари предупредила, что все эти советы могут и не сработать, так как невозможно заставить человека делать что-то вопреки его воле. В этом случае она посоветовала расстаться, так как в отношениях важно учитывать предпочтения друг друга.

Ранее сексолог Джесс О`Рейли назвала позу для яркого оргазма. По ее словам, поза «осьминога» доставляет сильное удовольствие, но требует от пары физической выносливости.

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