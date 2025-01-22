Названа необычная поза для чувственного секса и ярких оргазмов

Сексолог Джесс О`Рейли рассказала о требующей выносливости, но способной разнообразить интимную жизнь позе. Ее совет приводит издание Cosmopolitan.

Поза, которую предложила О`Рейли, называется «поза осьминога». Эксперт подчеркнула, заняться сексом в ней смогут только физически выносливые пары, но они будут вознаграждены сильным оргазмом. По ее словам, принять позу осьминога можно несколькими способами. В базовом варианте мужчина садится на пол, широко расставив ноги и слегка согнув их в коленях. Женщина располагается на нем сверху и закидывает ноги ему на плечи. «В позе "осьминог под углом" женщине приходится отклоняться назад. Это может быть утомительно, поэтому можно откидываться на подушку», — отметила О'Рейли.

По словам сексолога, со стороны эта поза может показаться не очень сексуальной, но есть множество способов получить удовольствие от секса в ней. Например, можно не делать резких толчков, а покачиваться вперед и назад. Если же позиция кажется неудобной, следует перейти на более твердую поверхность — с кровати на ковер или женщине обернуть ремень вокруг пояса, чтобы мужчина мог поддерживать ее в приподнятом положении, посоветовала эксперт.

Также О'Рейли призвала не зацикливаться на процессе и стремлении делать все идеально. Важно думать не о результате, а не сосредоточиться исключительно на ощущениях, заключила она.

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