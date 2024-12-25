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05:25, 25 декабря 2024Забота о себе

Мужчин предупредили об особо опасных для пениса секс-игрушках

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Некоторые популярные секс-игрушки особенно опасны для пениса, предупредила мужчин сексолог Софи Роос. О таких устройствах она рассказала в беседе с Daily Mail.

По ее словам, опасными могут быть устройства, используемые для помещения в мочеиспускательный канал — трубки, по которой моча выводится из организма как у мужчин, так и у женщин. В ходе практики, называемой «зондированием», мужчины вводят стержни или трубки в уретру для получения сексуального удовольствия. Роос рассказала, что совершать подобные действия дома нельзя — есть риск потерять предмет внутри или нанести себе внутренние повреждения.

Кроме того, Роос предостерегла от использования металлических эрекционных колец и поясов верности, давящих на пенис. Теоретически подобная практика может улучшить кровоток и улучшить эрекцию, делая секс более приятным и продолжительным, однако такие предметы должны быть изготовлены из гибких материалов, силикона или пластика, объяснила сексолог. Эксперт объяснила, что у врачей не всегда могут быть под рукой предметы для освобождения человека от металлического кольца или пояса, если мужчина не сможет снять его самостоятельно.

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