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08:31, 13 декабря 2024Забота о себе

Названы выдающие имитацию оргазма признаки

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom  

Секс-коуч Аннабель Найт назвала признаки, выдающие имитацию оргазма. Ее цитирует издание Metro.

Найт заявила, что об имитации оргазма может говорить отсутствие зрительного контакта. «Если кто-то не желает поддерживать зрительный контакт или вообще избегает его — особенно в эмоциональные или интимные моменты — это может указывать на то, что ему некомфортно, он отвлечен или даже не вовлечен эмоционально», — объяснила она.

Кроме того, на имитацию оргазма могут указывать отсутствие автоматической попытки отзеркалить позу партнера или ситуации, когда человек выглядит скованным, а его руки или плечи — напряженными.

Также заподозрить, что оргазм был сымитирован, можно, если у человека появляется не соответствующее моменту выражение лица. «Истинные эмоции — будь то счастье, желание или гнев — обычно отражаются на лице человека, поэтому, если его гримасы кажутся натянутыми, не соответствуют языку тела или не соответствуют текущей ситуации, это может указывать на то, что они поддельные», — объяснила эксперт.

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Кроме того, об имитации оргазма свидетельствует сверхомпенсация — ситуации, когда периоды отстраненности сменяются внезапными вспышками чрезмерно восторженных эмоций, добавила Найт.

Ранее психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет женщине, которая столкнулась с необычной проблемой в постели. По словам женщины, ей и ее возлюбленному уже за 70 и им нравится заниматься сексом. Однако из-за стеснения она не может испытывать оргазм перед ним.

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