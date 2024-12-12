70-летняя женщина столкнулась с необычной проблемой в постели

Психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет женщине, которая из-за стеснения столкнулась с необычной проблемой в постели. Письмо читательницы и ответ специалистки публикует издание The Guardian.

По словам женщины, ей и ее возлюбленному уже за 70 и им нравится заниматься сексом. Однако из-за стеснения она не может испытывать оргазм перед ним. «Мне хотелось бы увидеть, как выглядят другие женщины, когда они это делают, но слишком страшно искать это в интернете. Он очень заботлив и, когда видит, что я близка к оргазму, оставляет меня на несколько минут наедине с вибратором», — написала она.

При этом автор письма не сомневается, что мужчина видел, как другие женщины мастурбировали и достигали оргазма. «Я не решаюсь говорить с ним об этом, так как не хочу, чтобы он оглядывался на предыдущих партнерш и сравнивал меня с ними», — пожаловалась автор письма.

В ответ Коннолли отметила, что реакция женщины вполне нормальна. «Большинство из нас учили, что мастурбация — это неправильно или грязно, поэтому неудивительно, что вы теперь запрограммированы хранить ее в тайне. Большинство из нас сформировали представление о сексуальной норме на ненадежной основе — средствах массовой информации, порнографии, рассказах друзей», — отметила специалистка. Она похвалила пару за способность выработать подход, который нравится обоим, назвала партнера женщины любящим и внимательным и предложила женщине расслабиться и радоваться взаимопониманию.

Ранее Коннолли дала совет 50-летнему мужчине, пожаловавшемуся на то, что его жена ненавидит сексуальные прелюдии. Он посетовал на то, что из-за отсутствия предварительных ласк он не может достаточно возбудиться и достичь эрекции.