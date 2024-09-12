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08:34, 12 сентября 2024Забота о себе

Мужчина узнал о ненависти жены к сексуальной прелюдии и потерял способность возбуждаться

Фото: Avirut S / Shutterstock / Fotodom

Американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет 50-летнему мужчине, пожаловавшемуся на то, что его жена ненавидит сексуальные прелюдии. Его письмо и совет специалистки опубликовало издание The Guardian.

Мужчина рассказал, что за 20 лет совместной жизни его супруга полностью разлюбила сексуальную прелюдию. Из-за отсутствия предварительных ласк он не может достаточно возбудиться и достичь эрекции. «Недавно она рассказала, что ее отталкивает любая влага на мне, и она не прикоснется к моему пенису при первых признаках эякуляции, а об оральном сексе не может быть и речи. Такое ощущение, что мы зашли в тупик. Я не могу возбудиться для проникающего секса, хотя мне все еще нравится доставлять ей удовольствие руками и орально», — написал он.

Автор письма добавил, что начал принимать небольшие дозы виагры, прописанной его лечащим врачом, однако объема препарата недостаточно для установления удовлетворительной эрекции. При этом мужчина столкнулся с побочными эффектами от приема таблеток.

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В ответе на письмо Коннолли порекомендовала мужчине попытаться найти устраивающий обоих способ заниматься сексом с помощью обсуждений и экспериментов. В первую очередь психотерапевт обратила внимание на то, что неприязнь его супруги к телесным жидкостям может быть фобией, которая требует лечения.

Кроме того, Коннолли заверила, что многие женщины не понимают, что тело мужчины старшего возраста не может работать так же, как оно работало в молодости, и что им требуется больше времени и усилий для достижения эрекции. «Большинству мужчин с возрастом требуется более прямая стимуляция гениталий, и их партнерш часто необходимо информировать об этом и заверять, что причина не в них», — отметила специалистка.

Стиль прелюдии некоторых пар — взаимное самоудовлетворение, это может быть вашим вариантом. Также есть множество игрушек, которые стоит поизучать вместе. В любом случае крайне важно, чтобы партнеры искали выход вместе

Памела Стивенсон Конноллипсихотерапевт

Ранее пользовательница Reddit пожаловалась, что после переезда к возлюбленному потеряла интерес к сексу из-за одной его привычки. 21-летняя девушкарассказала, что причиной проблемы стала неряшливость ее партнера.

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      Александра Лисица
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