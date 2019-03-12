Бежавший из Чечни евроичкериец оценил шариатский суд над Масхадовым

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов отреагировал на публикацию архивного видео 1998 года с шариатским судом над президентом самопровозглашенной республики Ичкерия Асланом Масхадовым. Свое мнение он выразил в ролике, опубликованном на YouTube.

«Что бы ни хотели показать пропагандисты, показали они на самом деле лишь то, что Ичкерия была тем государством, в котором высшее должностное государственное лицо — президент республики — мог предстать ответчиком в шариатском суде», — сказал он и поинтересовался, возможно ли подобное в «сегодняшней кадыровской Чечне».

Видео, о котором идет речь, было опубликовано в YouTube телеканала «Грозный» ранее во вторник,12 марта. Запись датирована 1998 годом. На суде выступал Ахмат Кадыров, который в то время был муфтием Чечни. Кадыров объявил, что Шамиль Басаев (председатель правительства Ичкерии), Зелимхан Яндарбиев (вице-президент Ичкерии), обвинившие Масхадова в узурпации власти, занимаются провокациями против чеченской государственности и разобщают народ.

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Этот ролик был опубликован после того, как Абдурахманов выпустил видеозапись, где назвал первого президента Чечни Ахмата Кадырова предателем чеченского народа. В ответ на это спикер парламента республики Магомед Даудов объявил ему кровную месть.

Впрочем, власти Чечни считают, что Даудова неправильно поняли. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова — Альви Каримов — уверен, что все дело в искаженном переводе. «Люди, которые перевели его заявления, сделанные на чеченском языке, на мой взгляд, умышленно исказили суть и содержание выступления Магомеда Даудова, заменив выражение "ответить" или "призвать к ответу" на слова о кровной мести. Я убежден, что это сделано умышленно», — объявил он в разговоре с «Коммерсантъ FM». Каримов подчеркнул, что Даудов не делал никакого намека на кровную месть. «В данном случае Магомед Даудов, как это и принято у любого народа, в любом обществе, заявил, что за клевету придется ответить. Вот смысл содержания выступления Магомеда Даудова», — пояснил представитель Кадырова.

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Абдурахманов уехал из Чечни в 2015 году и пытался получить политическое убежище в Грузии и Польше, но обе страны ему отказали. Он получил широкую известность после публикации видеозаписей с критикой действующих в республике властей. Блогер выступает за независимость Чечни и отделение ее от России. Его и других уехавших из страны сторонников Ичкерии прозвали евроичкерийцами.

Фактически Ичкерия прекратила свое существование в 2007 году, когда президент самопровозглашенной республики Доку Умаров объявил о создании «Кавказского эмирата» («Имарат Кавказ»), Ичкерия тогда стала «вилайятом Нохчийчо» в составе новообразования. Умаров назвал себя амиром боевиков Кавказа и предводителем джихада, а также «единственной законной властью на всех территориях, где есть моджахеды», писал «Кавказский Узел». Позднее организация «Имарат Кавказ» была признана террористической и запрещена в России.

Провозглашение эмирата спровоцировало раскол среди сепаратистов. Один из лидеров движения и ичкерийский премьер-министр — Ахмед Закаев — тогда осудил Умарова и объявил, что его намерения не имеют ничего общего с интересами чеченского народа и исламскими ценностями. Закаев, как и Абдурахманов, покинул страну, в 2003 году он смог получить политическое убежище в Великобритании. В России Закаева обвиняют в вооруженном мятеже и организации незаконных вооруженных формирований, а чеченские боевики заочно приговорили его к смерти.

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