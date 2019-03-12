Появилось видео шариатского суда над Асланом Масхадовым

grozny-inform.ru

Появилось архивное видео шариатского суда над лидером самопровозглашенной Ичкерии Асланом Масхадовым. Запись, датированная 1998 годом, опубликована в YouTube телеканала «Грозный».

Тогда против Масхадова выступили Шамиль Басаев (председатель правительства Ичкерии), Зелимхан Яндарбиев (вице-президент Ичкерии), Ваха Арсанов (вице-президент Ичкерии) и другие полевые командиры, представлявшие оппозицию. Как уточняет «Грозный Inform», президента обвиняли в нарушении клятвы на конституции, Коране и в узурпации власти. На суде выступал Ахмат Кадыров, который в то время был муфтием Чечни. Кадыров объявил, что Басаев и Яндарбиев занимаются провокациями против чеченской государственности и разобщают народ.

Одним из поводов для суда стала встреча Масхадова с Евгением Примаковым (тогда премьер-министром России — прим. «Ленты.ру») во Владикавказе в конце октября 1998-го. Разговор состоялся одновременно со съездом участников первой чеченской войны в Грозном, которые посчитали, что лидер самопровозглашенной Ичкерии предал идеи независимости. По мнению полевых командиров, такой формат встречи показал, что Масхадова поддерживает Москва. Незадолго до встречи с Примаковым Масхадов подписал указ о роспуске незаконных военных формирований, направленный на борьбу с полевыми командирами.

Раскол во власти в республике произошел во второй половине 1990-х после окончания первой чеченской войны. Тогда некоторые полевые командиры (например, Хаттаб и Салман Радуев) выступили против прекращения боевых действий и хотели отделить Кавказ от России. Другие объединились вокруг Масхадова, его избрали главой самопровозглашенной Ичкерии в 1997 году на всеобщих выборах.

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В 1998 году шариатский суд Чечни признал Договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия, подписанный 12 мая 1997 года Борисом Ельциным и Асланом Масхадовым, и объявил джихад врагам России.

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Придя к власти, Масхадов говорил, что взятый курс на укрепление шариата является бесповоротным. «В Чечне будут действовать только законы Аллаха и нормы шариата. Провозгласив исламское государство, перейдя на нормы шариата, мы просто узаконили исполнение кровной мести», — говорил его пресс-секретарь Казбек Хаджиев.

В 1997 году были публично проведены несколько смертных казней. В частности, в Грозном расстреляли мужчину и женщину, приговоренных шариатским судом за убийство. Запись казни транслировали тогда по федеральным телеканалам. Первый президент России Борис Ельцин отреагировал так: «Законы шариата противоречат всем российским законам и конституции».

В 1999-м указ о введении шариатского правления был подписан. По нему в республике перестала действовать конституция, парламенту запретили законотворчество, а сам Масхадов получил формально неограниченную власть. Его деятельность контролировалась только госсоветом, куда вошли влиятельные чеченцы.

Масхадов погиб 8 марта 2005 года во время операции российских спецслужб в селе Толстой-Юрт. Спустя 11 лет глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Масхадов был убит по наводке Шамиля Басаева. Басаева ликвидировали в 2006-м.

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