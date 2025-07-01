Напавшего на владельца сафари-парка льва решили не усыплять

Льва, который напал на владельца сафари-парка, не будут изолировать или усыплять

Льва, который напал на владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, не будут усыплять, заявила РИА Новости официальный представитель парка Татьяна Алексагина.

Кроме того, животное не будут изолировать от других львов. По ее словам, решение об этом принял сам пострадавший Зубков. «Олег Алексеевич принял решение, что лев останется в саванне», — подчеркнула Алексагина.

Нападение хищника на директора парка произошло 22 июня во время кормления. Пострадавшего прооперировали, у него были порваны трахея, мышцы шеи и грудины.