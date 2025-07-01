Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:08, 1 июля 2025Из жизни

Напавшего на владельца сафари-парка льва решили не усыплять

Льва, который напал на владельца сафари-парка, не будут изолировать или усыплять
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Льва, который напал на владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, не будут усыплять, заявила РИА Новости официальный представитель парка Татьяна Алексагина.

Кроме того, животное не будут изолировать от других львов. По ее словам, решение об этом принял сам пострадавший Зубков. «Олег Алексеевич принял решение, что лев останется в саванне», — подчеркнула Алексагина.

Нападение хищника на директора парка произошло 22 июня во время кормления. Пострадавшего прооперировали, у него были порваны трахея, мышцы шеи и грудины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа высказался о мирном соглашении России и Украины. Как динамику переговоров оценивают в Москве и в Вашингтоне?

    18-летняя российская гимнастка-чемпионка показала фото в откровенном купальнике

    Названы опасные сочетания алкоголя с едой

    Россиянин описал девушек в одной популярной курортной стране фразой «не стесняются»

    Назван легкий способ предотвращения диабета

    В Херсонской области допустили вывод ВСУ с подконтрольных Украине территорий

    Подростки открыли стрельбу в салоне автобуса с людьми в российском регионе

    Жительница Киева рассказала об угрозах за русскую речь

    Украинские войска бежали с позиций в Красной Звезде на западе ДНР

    Интенсивность ночных попыток атак ВСУ на Россию резко изменилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости