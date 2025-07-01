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07:05, 1 июля 2025Мир

В России выступили против военного столкновения с Западом

Дипломат Жданова заявила, что РФ против прямого военного столкновения с Западом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Новая глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Москва настойчиво выступает против прямого военного столкновения с Западом. Ее слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что Россия сохраняет курс на устойчивый мир.

«Российская Федерация со всей ответственностью последовательно придерживается курса на недопущение прямого военного столкновения. Нам нужен прочный мир, основанный на взаимном учете интересов и центральном для ОБСЕ принципе неделимости безопасности», — подчеркнула Жданова.

Ранее Жданова заявила, что Франции нужно перестать бряцать оружием и разжигать в Европе предвоенные настроения. По ее словам, Париж плотно закрепился в роли главного милитариста Европы, что также подтверждают заявления президента республики Эммануэля Макрона.

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